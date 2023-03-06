«كتف فى كتف».. الحدث الخيرى الأكبر للتحالف الوطنى بستاد القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - يطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين فى المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك.





وشارك التحالف الوطنى فى الزيارتين الأخيرتين لمحافظتى سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسى بجهود متطوعى التحالف الوطنى بالعمل الأهلى والمجتمع المدنى خلال اصطفاف 1500 متطوع فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والتى تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات فى الفترة الماضية، مثل "ستر وعافية" و"قطار الخير"، كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على توفير المزيد من الدعم، فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء على كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف مبادرة "كتف فى كتف" توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفى صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطنى على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث فى ستاد القاهرة الدولى قريبا.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، و يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيا و27 اتحاد إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.