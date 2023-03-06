القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 02:24 مساءً - انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة وواجبها الوطنى تجاه أبناء الشعب المصري من الأبطال القادرون بإختلاف، استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدداً من أبطال "قادرون باختلاف" من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى ودور الرعاية.

ونقل اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبطال قادرون باختلاف، مؤكداً حرص القوات المسلحة على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

وقدمت الموسيقات العسكرية عدداً من المقطوعات والمعزوفات الوطنية التي تفاعل معها الحاضرون، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والألعاب الترفيهية التي ساهمت في رسم البهجة على وجوه الحاضرين كذلك فرق الفنون الشعبية لمدن القناة .

كما قام الأبطال القادرون بإختلاف بزيارة لمعسكر إعداد المقاتلين المنضمين حديثاً للخدمة بشمال سيناء، وشاهدوا عرضاً تدريبياً للأنشطة القتالية التي يتم من خلالها إعداد أبطال الجيش الثانى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وأعرب الحاضرين عن سعادتهم البالغة بزيارة إحدى تشكيلات القوات المسلحة العريقة التي تمتلك رصيداً زاخراً من البطولات والتضحيات على مر الحروب التي خاضتها مصر وخاصة تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مقدمين الشكر للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها ورعايتها لأبطال قادرون بإختلاف في شتى ربوع الوطن ، وإختتمت الزيارة بصورة تذكارية للمشاركين .