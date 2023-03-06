القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثاني الميداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 02:23 مساءً - استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدداً من أبطال "قادرون باختلاف" من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى ودور الرعاية، انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة وواجبها الوطنى تجاه أبناء الشعب المصرى من الأبطال القادرون باختلاف.

ونقل اللواء أح / محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأبطال قادرون باختلاف ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وقدمت الموسيقات العسكرية عدداً من المقطوعات والمعزوفات الوطنية التى تفاعل معها الحاضرون، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والألعاب الترفيهية التى ساهمت فى رسم البهجة على وجوه الحاضرين كذلك فرق الفنون الشعبية لمدن القناة .

كما قام الأبطال القادرون باختلاف بزيارة لمعسكر إعداد المقاتلين المنضمين حديثاً للخدمة بشمال سيناء وشاهدوا عرضاً تدريبياً للأنشطة القتالية التى يتم من خلالها إعداد أبطال الجيش الثانى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وأعرب الحاضرون عن سعادتهم البالغة بزيارة أحد تشكيلات القوات المسلحة العريقة التى تمتلك رصيداً زاخراً من البطولات والتضحيات على مر الحروب التى خاضتها مصر وخاصة تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض ، مقدمين الشكر للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها ورعايتها لأبطال قادرون باختلاف فى شتى ربوع الوطن ، واختتمت الزيارة بصورة تذكارية للمشاركين .