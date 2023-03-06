وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 02:23 مساءً - ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. حنان خفاجي القائم بعمل رئيس المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس باعتباره أحد المعاهد التى تعمل فى قطاعي الصحة والبحث العلمي، مشيدًا بدوره كمعهد بحثي إكلينيكي يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة فى مجال أمراض الجهاز الهضمي، والكبد، والكلى، والجهاز البولي، فضلًا عن الدور الذي يقوم به المعهد في القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سي.

وأكد الوزير على استكمال أعمال تطوير البنية التحتية للمعهد؛ للنهوض بالخدمات التى يقدمها فى مجال البحث العلمى، وفى توفير الخدمة الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت فى تطوير استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالنتائج المتميزة التى حققتها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى مجال الابتكارات والاختراعات العلمية.

وقدمت د. حنان خفاجي عرضًا للإنجازات التى حققها المعهد خلال الفترة الماضية، حيث حصد المعهد المركز الأول فى مجال البيوتكنولوجى فى معرض القاهرة الدولى للابتكار؛ والذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك عن مشروع "إنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية باستخدام الأجسام المضادة أحادية المصدر المحملة على جزيئات النانو"، والممول من برنامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

كما أشارت رئيس المعهد إلى أعمال تطوير المستشفى التابع للمعهد وتحديث العيادات الخارجية، حيث شملت استكمال وتجديد 5 غرف عمليات، ووحدة رعاية مركزة، ووحدة مكافحة العدوى، وتجديد 4 معامل، فضلًا عن دفع العمل بوحدة زراعات الأعضاء (الكبد والكلى)، وتحديث الأجهزة الطبية، كما حقق المعهد المركز 56 فى تصنيف سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، كذلك حقق المعهد خلال عام 2022 نتائج مُتميزة فى مجال النشر الدولى، حيث تم نشر 163 بحثًا فى المجلات العلمية، من خلال جميع الأقسام البحثية بالمعهد وبمُشاركة العديد من الباحثين داخل مصر وخارجها.

وناقش الاجتماع إنشاء وحدة تغذية علاجية تابعة للمعهد، لأهميتها فى خدمة مرضى الكبد والكلى، فى توفير نظام غذائى متخصص للمرضى، مما يساهم بشكل كبير فى تحسين نسب الشفاء ونجاح العلاج.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالترقيات، والإعارات، والتعيينات.