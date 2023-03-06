القابضة للمطارات تشارك فى الدورة الـ 69 للمجلس الدولى لقارة إفريقيا برواندا

جدة - نرمين السيد - حرصت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس على المشاركة فى الدورة الـ69 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لقارة إفريقيا والذى استضافته العاصمة الرواندية كيجالى فى الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس الجارى تحت شعار "حان الوقت العمل لصناعة مطارات إفريقية مستدامة".





جاء ذلك بحضور ما يقرب من 400 شخصية عالمية يمثلون الجهات الدولية والقارية بمجال الطيران والمطارات والمعنيين بصناعة النقل الجوى، وممثلى مختلف المطارات داخل قارة إفريقيا، من أجل التشاور وتبادل الخبرات وطرح الرؤى لرسم مسار مستقبل صناعة الطيران فى قارة إفريقيا، خاصة لفترة ما بعد جائحة كورونا التى ألقت بظلالها السلبية على صناعة السفر والسياحة فى السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك فى ضوء رؤية وحرص الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى على تفعيل عضوية مصر بالمنظمات والكيانات الدولية المعنية بمجال الطيران والمطارات والنقل الجوى، وانطلاقا من موقع مصر الريادى والفاعل على خريطة الحركة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وكان المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالعاصمة كيجالى برئاسة وزير النقل والبنية التحتية والمواصلات الرواندى وحضور لويس فليبى دى اوليفيرا رئيس المجلس الدولى للمطارات ACI وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس لقارة أفريقيا وعلى التونسى سكرتير المجلس الأفريقى للمطارات وتشارلز هابونيمانا مدير شركة مطارات رواندا، كما شارك رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى اجتماع مجلس إدارة المجلس الإفريقى للمطارات ACI Africa ضمن جدول فعاليات الحدث ممثلا عن مصر كعضو رئيس، ورافق رئيس الشركة القابضة للمطارات خلال مشاركته بالمؤتمر كل من الملاح خالد الألفى مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط والأستاذ حسام صبحى القائم بعمل مدير عام التدريب.

وعلى هامش مشاركته بفعاليات المؤتمر، أشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أن هذا الحدث يعد فرصة جيدة للاطلاع والتعرف على مستقبل صناعة المطارات داخل القارة الإفريقية والتى تتاح أمامها فرص واعدة للنمو مستقبلا ومنها بالطبع مطاراتنا المصرية، والتى نحرص دائما على تطويرها وجاهزيتها التشغيلية وأهمها الأمن والسلامة وفق المعايير الدولية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بالتوازى مع كفاءتها الاقتصادية وتعظيم إيراداتها.