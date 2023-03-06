سكرتير المجمع المقدس يختتم فعاليات مؤتمر أمناء التربية الكنسية بالمعادى

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات المؤتمر الثانى لأمناء مراحل التربية الكنسية بإيبارشية المعادى والذى أقيم ببيت البتول بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، تحت عنوان "سلامة إخواتى"، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وبمشاركة 170 من أمناء الخدمة، والكهنة.





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