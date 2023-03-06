اتحاد اليد يعلن تعيين الإسبانى كارلوس باستور مديرا فنيا للمنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 01:27 مساءً - أعلن عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، التوصل لاتفاق نهائى مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني، خلفا للإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، الذى رحل عن تدريب الفراعنة بعد المشاركة فلا بطولة العالم الأخيرة.

ودخل اتحاد كرة اليد فلا مفاوضات مع عدد كبير من المدربين خلال الفترة الماضية، أبرزهم النرويجي جلين سولبرج المدير الفني لمنتخب السويد، وجوردي ريبيرا المدير الفني لمنتخب إسبانيا، والأيسلندي سيجوردسون المدير الفني لمنتخب اليابان.

والمفاوضات مع المدير الفني الإسباني كارلوس باستور شهدت جولات عدة، وأنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية وتحديد الأهداف وهو حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأن يكون التعاقد لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني الجديد إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء كافة إجراءات التعاقد ومباشرة مهام منصبه الجديد مع منتخب مصر.