لنبذ التعصب.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحيل إعلامي رياضي وصفحتي تواصل اجتماعي إلى النيابة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 01:27 مساءً - قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بسبب ما تضمنته من مخالفات إعلامية من شأنها إثارة التعصب الرياضي وإثارة الجماهير .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى في وقت سابق وطبقا للبيان الصادر من المجلس قد استمعت إلى أقوال إعلامي رياضي معروف فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس الإعلام للاعلام إحالة مديري صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.