الأنبا موسى يحاضر بالملتقى السنوى لمهرجان الكرازة

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب أول ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، بقاعة القديس أثناسيوس الرسولى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الطفولة من عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.





حاضر فى الملتقى الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة. يأتى هذا فى إطار الاحتفال بمرور 20 عاما على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.

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