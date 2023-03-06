عدد الأسئلة ودرجاتها.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تؤمن بحق طلاب الثانوية العامة فى التدريب على الامتحانات وفق مواصفاتها الجديدة، مشيرا إلى أن النموذج الاسترشادى الجارى إعداده مطابق لمواصفات امتحان نهاية العام، وسيتم إتاحته فى جميع المواد مع نموذج إجابة، حتى يتسنى للطلاب مراجعة إجاباتهم.

وتنقسم أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية قصيرة وفق طبيعة كل مادة.

ووجه الوزير المركز القومى للامتحانات بمراعاة الصياغة الدقيقية لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل، مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال، بحيث لا يختلف عليها المتخصصين.

وفى هذا الصدد ينشر دوت الخليج مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

اللغة العربية 60 سؤالًا مقسمة كالتالى:

- 56 سؤال اختيار من متعدد بينها 44 سؤالا يقدر بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

- 4 أسئلة مقالية بينها 3 أسئلة تقدر بدرجتين، وسؤال واحد بـ6 درجات.

الأسئلة المقالية تتضمن أسئلة القراءة الأدبية، وسؤال من القصة المقررة.

الدرجة الكلية للمادة= 80 درجة.

اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية) 40 سؤالا مقسمة كالتالى:

-37 سؤال اختيار من متعدد بينها 32 سؤالا بدرجة واحدة و5 أسئلة بدرجتين.

- 3 أسئلة مقالية بينها سؤالان بدرجتين وسؤال بأربع درجات.

الأسئلة المقالية تتضمن سؤال للتعبير ويكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكترونى تتراوح بين 150 و250 كلمة، وفقا لطبيعة كل مادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التى يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأى فئة أو نوع أو ديانة، أما أسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

الدرجة الكلية للمادة= 50 درجة

اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية) 33 سؤالا مقسمين كالتالى:

- 31 سؤال اختيار من متعدد بينها 28 سؤالا بدرجة واحدة و3 أسئلة بدرجتين

- سؤالان مقاليان كل منهما بـ3 درجات.

سؤالا المقال أحدهما سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة فى إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة فى السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكترونى يقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب فى كل سؤال، هذا فى كل مواد اللغة الثانية ماعدا اللغة الإنجليزية التى يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة، ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

الدرجة الكلية للمادة= 40 درجة

المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة) 50 سؤالا مقسمين كالتالى:

- 46 سؤال اختيار من متعدد بينها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين

- 4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

الدرجة الكلية للمادة= 60 درجة

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة) 50 سؤالا مقسمين كالتالى:

- 46 سؤال اختيار من متعدد بينها 40 سؤالا بدرجة واحدة و6 أسئلة بدرجتين.

- 4 أسئلة مقالية كل سؤال يقدر بدرجتين.

الدرجة الكلية للمادة= 60 درجة

الرياضيات (رياضيات بحتة: جبر وهندسة- تفاضل وتكامل، رياضيات تطبيقية: استاتيكا- ديناميكا): 20 سؤالا فى كل فرع مقسمين كالتالى:

- 18 سؤال اختيار من متعدد بينها 11 سؤالا بدرجة واحدة و7 أسئلة بدرجتين.

- سؤالان مقاليا أحدهما يقدر بدرجتين والثانى بثلاث درجات.

الدرجة الكلية لكل فرع= 30 درجة، والدرجة الكلية لكل مادة (فرعين) = 60 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سؤاء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.