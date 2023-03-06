المشاط تلقى كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس

جدة - نرمين السيد - يأتى المؤتمر بمشاركة قادة العالم وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى والبرلمانيين والشباب لطرح أفكار جديدة، والحصول على تعهدات جديدة بالدعم، وتحفيز الوفاء بالالتزامات المتفق عليها من خلال برنامج عمل الدوحة.

ومن المتوقع أن يعلن فى المؤتمر عن مبادرات محددة ونتائج ملموسة تساعد فى التصدى لتحديات أقل البلدان نموا.

وفى مستهل الكلمة نقلت وزيرة التعاون الدولى، تقدير وامتنان الرئيس عبدالفتاح السيسى، للشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنى بأقل البلدان نموا، والرئيس لازاروس شاكويرا، رئيس ملاوى، ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا، وأنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، على انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الذى يعد أحد أهم المحافل والمنصات الدولية التى ترصد التحديات التى تواجه أقل البلدان نموا وسعى المجتمع الدولى لتحفيز وبناء الشراكات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وخلق الفرص والحلول التى تعزز تحقيق التنمية المستدامة فى تلك البلدان.

وأكدت كلمة الرئيس، على الدور الريادى الذى يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة فى تعزيز قيمة وأثر العمل الإنمائى على المستويين الإقليمى والدولى، وسعيه الدؤوب نحو ترسيخ مبادئ التعاون متعدد الأطراف والتضامن، ووضع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فى المقدمة من أجل مساعدة الدول النامية والأقل نموا للتصدى بقوة للتحديات الإنمائية التى تواجهها تلك البلدان، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، بما يتفق مع مبادئ الميثاق العام للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه فى ظل الأزمات المتتالية التى يعيشها العالم وآثارها على النظم الصحية والأمن الغذائى فى البلدان النامية والأقل نموا وكذا الشعوب الأكثر احتياجا فى العالم، فضلا عن الضغوط الهيكلية والأضرار الناجمة عن ذلك صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن التكامل والتعاون من قبل أسرة المجتمع الدولى كقوة واحدة يدعونا جميعا للإصرار على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبناء على قيمة التضامن والشراكات الإقليمية والدولية، من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا والأجيال القادمة، فضلا عن وضع حلول مستدامة للأزمات والكوارث التى تواجهها الدول النامية والأقل نموا.

وعبرت كلمة الرئيس، عن تقدير الدولة المصرية لأهمية التعاون متعدد الأطراف فى تغيير المشهد الدولى وتحقيق السلام الاقتصادى والاجتماعى الشامل والعادل والمستدام للدول النامية والأقل نموا، التى تعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائى وعدم توافر الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يدعونا جميعا إلى إعادة النظر فى السياسات والتشريعات الوطنية والأدوات المستخدمة فى تنفيذها والبناء على الابتكار والحلول المتكاملة والأكثر استدامة.

وأوضحت أن القارة الإفريقية التى تستضيف 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم تواجه العديد من التحديات الإنمائية ذات الصلة بالأمن الغذائى، خصوصا فى ظل الأزمة الجيوسياسية التى تواجهها شرق أوروبا، وعدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية وتحقيق التوازن فى سلاسل الإمداد والتموين، مضيفة أن مصر حرصت على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية تستهدف فى مقدمة أهدافها تحقيق الربط بين المبادرات الرئاسية والاستثمار فى الصحة العامة من أجل تحقيق الأمن الغذائى والتغذوى.

وسلطت الكلمة الضوء على رئاسة مصر للدورة الحالية للجنة التوجيهية لدول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى – نيباد خلال الفترة من 2023-2025، فإنها تعتزم تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية من خلال سكرتارية الوكالة عبر رؤية واضحة محددة الأهداف والمقاصد وذلك من خلال:

تكثيف جهود حشد الموارد التمويلية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يحقق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2036 لاسيما حشد الموارد لـ 69 مشروعا حتى عام 2023 من بينها مشروع بحيرة فيكتوريا وطريق القاهرة كيب تاون وغيرها من المشروعات.

التحول الصناعى والبناء على مخرجات القمة الاستثنائية الإفريقية التى عقدت فى ميامى نوفمبر الماضى، وتطوير سلاسل القيمة ا…