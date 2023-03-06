الحكومة تنفى منع جميع أصحاب الأمراض من السفر للحج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.



وأوضح أن الحالات المرضية التى ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم: (مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى، مرضى التليف الرئوى، حالات السمنة المفرطة المرضية التى تمنع صاحبها من الحركة والسفر، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوى، والأورام، الحوامل وخاصة فى أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، المصابون بالزهايمر، والمرضى النفسيين طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة).

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.