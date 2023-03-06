رئيس الوزراء يُدشن العدد الثانى من مجلة «آفاق المناخ»

جدة - نرمين السيد - وثمن رئيس الوزراء، الإسهامات القيمة التى يتضمنها هذا العدد من تلك الدورية المميزة، لكونه يجمع خبرات التنفيذين، وأفكار الباحثين، فى نقاش مثمر حول قضية محورية تشغل العالم وهى "قضية المناخ"، والتى تمس أبعادها جميع مناحى التنمية.

وأشار مساعد رئيس الوزراء رئيس المركز أسامة الجوهرى، إلى أن هذه المجلة العلمية التطبيقية المحكمة تعد منصة معرفية حيوية تستهدف تسريع العمل المناخى، من خلال ما تحمله من آراء وتجارب لخبرات وطنية ودولية، موضحا أنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أفسح المركز المجال لمشاركة جميع المهتمين والمتخصصين على الصعيدين المحلى والدولى، وإصدارها كاملة باللغتين العربية والإنجليزية، لتوسيع نطاق الاستفادة والبناء عليها لتحقيق أهداف المنصة.



وأوضح رئيس مركز المعلومات أن المقال الافتتاحى للعدد جاء بقلم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بعنوان "معا للتنفيذ: جهود تبذل ومكاسب تتحقق" والتى أشارت من خلاله إلى النهج العملى الذى اتخذته الدولة المصرية منذ سنوات فى مواجهة التغير المناخى، والنجاحات التى حققتها مصر باستضافة مؤتمر (COP27) على المستويين المحلى والإقليمى؛ مع إطلاق 3 مبادرات إفريقية هى: مبادرة الانتقال العادل للطاقة فى إفريقيا، ومبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع المناخ، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 التى تعد الأولى فى مجالها.

ولفت إلى أن ملف العدد، الذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألقى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تم تنفيذها برعاية رئيس مجلس الوزراء، وهى مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغير المناخى، حيث تسعى لتغيير واقع العمل المناخى على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الملف تضمن كلمات افتتاحية للأطراف الرئيسية القائمة على المبادرة، تلا ذلك عرض موجز للمشروعات الفائزة فى المبادرة على مستوى فئاتها الست، بإجمالى 18 مشروعا.

فى هذا السياق.. بدأ الملف بكلمة افتتاحية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، تضمنت التركيز على المبادرة كخطوة جديدة على طريق التحول الأخضر، والتى تقدم إليها ما يزيد على 6 آلاف مشروع تنتمى لمجالات التنمية الرئيسية: الطاقة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، والتكيف مع التغير المناخى، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق الاستدامة، فى حين تناولت كلمة رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP27) الدكتور محمود محيى الدين، المبادرة باعتبارها نموذجا لتوطين الاستثمارات والتنمية، بما يدعم الاستثمارات الذكية الخضراء التى تكرر ذكرها فى برامج الإصلاح الاقتصادى.

فيما أشار منسق المبادرة السفير هشام بدر، إلى أنها مثلت حلما فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ، ونقلة نوعية فى آليات معالجته وتداعياته بمحافظات الجمهورية، مع إلقاء الضوء على المكتسبات العشرة التى حققتها.

كما أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى هذا السياق، أن هذه المبادرة أدت إلى تحويل التحدى إلى فرصة، من خلال التحول نحو نظم الاقتصاد المراعية للأبعاد البيئية، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائرى.



وتناولت كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، دور تكنولوجيا المعلومات والابتكار فى بناء مجتمعات مستدامة خضراء، بما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما ألقى وزير التنمية المحلية هشام آمنة، الضوء على دور التنمية المحلية فى تعزيز الاستثمارات الخضراء، كونها تؤدى دورا حاسما فى تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية.

وفى السياق ذاته، أكدت رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أثبتت وعى المرأة المصرية؛ وتأكيد نهج الدولة فى حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية.

وألقى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس خالد مصطفى، ومدير مشروعات المكتب الفنى للوكيل الدائم بالوزارة نيرمين صادق، الضوء على ماهية المبادرة؛ بداية من طرح فكرتها وأهميتها، ورؤيتها وأهدافها، وفئات مشروعاتها، واللجان التنفيذية القائمة عليها، والخطوات التنفيذية التى تم تبنيها بمشاركة جميع الأطراف.

كما تضمن العدد الثانى من مجلة "آفاق المناخ" 6 أوراق سياسات محكمة، بدأت بورقة مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للسياسات العامة الدكتورة رشا مصطفى عوض، حملت عنوان "مسؤولية الإنسانية فى حرب التغير المناخى"، وتلاها ورقة الخبير الديموجرافى والاقتصادى المصرى الدكتور خالد السيد حسن، عن التغير المناخى وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين فى إفريقيا.

وتناولت الورقة البحثية للدكتور كارم فاروق الشويخ مدير إدارة الحوكمة والجودة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضوع تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء من خلال التمويل الأخضر، وطرحت باحثة الماجستير بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس هدى عبد الغفار صالح، قضية البصمة الكربونية ومسؤولية الفرد فى الحد من التغير المناخى.

وأخيرا.. تناولت الباحثة السياسية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آية بدر موضوع "الإرهاب والحروب المناخية وعسكرة المناخ: معضلة الأمن والمناخ بين الواقع والتهديدات المستقبلية"، بالإضافة إلى إسهامات الطلبة الجامعيين من خلال ملك أكرم، ومصطفى عبد الله، والسيد عبد الرحمن زكريا، ببحث عن "التنقل الكهربائى: لمحة على النقل الأخضر بالإشارة إلى الذكاء الاصطناعى".

كما تضمن العدد الثانى من مجلة "آفاق المناخ" 5 مقالات رأى؛ حيث أسهمت مستشار الرئيس حول الاستدامة ومدير الخدمات المستدامة بشركة "إنسور إن فى" البلجيكية إلينا دومز، بمقال بعنوان "كيف لنا أن نحفز الخيارات المستدامة؟"، ثم ناقش أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولى بكلية الحقوق بأيت ملول بجامعة أبن زهر المغربية الدكتور محمد لكرينى، قمة شرم الشيخ (COP27) وانعكاسات التغير المناخى على الأمن الغذائى.

فيما تناول باحث الشؤون المالية والاقتصادية المصرى الدكتور سامى طميرة، قضية التغير المناخى وأصحاب المصلحة، تلاه مقال رأى للدكتور رامى مجدى مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحرر الرئيس للمجلة، بعنوان "حدود الديموقراطية: نوع النظم ومعالجة تغير المناخ"، ثم قدمت مساعد أول حماية فى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مى ياسر، مقالا عن إطار العمل الاستراتيجى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العمل المناخى.

وفى قسم الروايات المناخية، قدمت 3 باحثات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تجارب رائدة فى العمل المناخى؛ حيث بدأت الباحثة السياسية هويدا محمد، بتجربة هندو أومارو إبراهيم، الشابة الصغيرة التى تعيش فى مجتمع رعوى بسيط فى قلب دولة تشاد الإفريقية، وعرضت الباحثة الاقتصادية مارينا عدلى، تجربة المدن المستدامة فى سويسرا: درة الكوكب فى تقليل معدلات التلوث الحضرى، وأخيرا الباحثة السياسية، أمل على داوود، التى ركزت على تجربة البلاستيك كعملة لمعالجة الهدر والفقر.

وأخيرا، استعرضت المجلة أهم ما تناوله عدد من التقارير والدراسات الدولية فى مجالات التغير المناخى، والتى قام بعرضها فريق بحثى بالمركز بالتركيز على تقرير تكلفة التأخير، وتقرير مستقبل منخفض الكربون للشرق الأوسط وآسيا الوسطى: فماذا عن السياسات المالية؟، وتقرير تكملة مزعجة: الحقيقة المقدمة للسلطة، وتقرير لمنع انهيار التنوع البيولوجى: يحتاج العالم إلى سياسة كوكبية جديدة، وتقرير المرونة المناخية: حجر الأساس فى تعزيز أمن الطاقة العالمى.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أتاح محتوى المجلة كاملا على موقعه الإلكترونى (www.idsc.gov.eg) باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون خير عون لصانعى القرار والمختصين والمواطنين، كى تسهم فى مسار العمل المناخى، كما يدعو المركز مجتمع الخبراء والمختصين والممارسين والطلبة من داخل مصر وخارجها للمشاركة فى الأعداد القادمة للمجلة، من خلال التواصل مع هيئة التحرير عبر بريدها الإلكترونى ([email protected]).