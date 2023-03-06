التنمية المحلية تتابع جهود التنمية فى محافظة شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 12:29 مساءً - تابعت وزارة التنمية جهود التنمية فى محافظة محافظة شمال سيناء ، حيث أكد اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام رئاسى بتنمية وتعمير سيناء ، كما أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء ، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى .

وأشار المحافظ الى الاهتمام بكل ما يتصل بحياة المواطنين من مرافق وخدمات من مياه وكهرباء وطرق وخلافه مما يتصل بحياتهم اليومية والتيسير عليهم ، ففى قطاع مياه الشرب تم انشاء شبكة جديدة للمياه في العريش بتكلفة 866 مليون جنيها لتنتهى كل مشاكل المياه بالعريش .. حيث يتم الاعتماد على توفير مياه الشرب بالمحافظة من خلال محطة الضخ بالقنطرة عن طريق خطين بالمحافظة خط 700 ملليمترا حتى بئر العبد ، وخط آخر الى العريش والشيخ زويد ورفح بقطر 1000 ملليمترا .. كما تم رفع كفاءة محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا ، ومحطتين أخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا ، وفى العريش 4 محطات بطاقة 25 ألف مترا مكعبا من المياه ، وفى بئر العبد جارى اقامة محطة مياه بها .. أما في وسط سيناء فتم انشاء 14 محطة لتحلية الآبار من خلال معونة أمريكية .

وأكد المحافظ على شكر السيد الرئيس لاهتمامه الكبير بالمحافظة وأهلها ، واقامة محطة المياه العملاقة بطاقة 300 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم يتم توزيعها على العريش بواقع 60 ألف مترا مكعبا وكل من الشيخ زويد ورفح بواقع 20 ألف مترا مكعبا لكل منهما ، وجارى استكمال المحطة بكامل طاقتها ( 300 ألف مترا مكعبا يوميا ) ويتم اعادة توزيعها على العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب تخصيص كمية كبيرة منها لوسط سيناء .. مشيرا الى أنها تعد أكبر محطة لتحلية المياه فى مصر والشرق الأوسط .