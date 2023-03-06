مايا مرسى تشارك فى احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار ”المرأة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 12:29 مساءً - شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح " بحضور السيدة انتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية.

حيث استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص التحية والتقدير الى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، وقامت بتهنئتها بمناسبة أعياد المرأة، وقدمت لها خالص الشكر والامتنان لدعمها الدائم لقضايا المرأة والفتاة المصرية ..

وأكدت رئيسة المجلس أن العالم أجمع يحتفل في شهر مارس من كل عام بالمرأة تكريمًا وتقديرًا لدورها وجهودها، واحتفالًا بما تحقق من تقدم محرز في ملف تمكينها، وأضافت أن المرأة المصرية تعيش في ظل "عصرها الذهبي" الذي أهدته لها إرادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة وحمايتها هو أساس نهضة ورقى المجتمع، قائلة: “ها هي المرأة المصرية تواجه العالم اليوم بكل فخر بما حققته وبما وصلت إليه من إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات ، فخالص الشكر والتقدير الى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية المدافع الأول عن المرأة المصرية"..

واكدت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرتي "نورة" و"دوي" لتمكين فتيات مصر حظيتا برعاية السيدة انتصار السيسي العام الماضي، علاوة على متابعتها الدائمة لهذا الاطار الوطني الهام الذى يأتي في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. وذلك ايمانًا بأن الاستثمار في الفتيات هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن.. وعلينا جميعاً أن نعمل سوياً لإعدادهن بالشكل الأمثل وتأهيلهن لعصرهن الذهبي..

واستعرضت رئيسة المجلس إنجازات المبادرتين بالتعاون بين المجلس و يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث نجحت مبادرة "دوى" منذ رعاية السيدة الأولي لها في 8 مارس الماضي .. وحتى نهاية العام الماضي فى الوصول إلى ما يزيد عن 60 مليون عبر الإنترنت والوسائط الالكترونية المتعددة في عام 2022 فقط. . علاوة على نجاحات كبيرة على أرض الواقع في المحافظات ، بمشاركة ما يقرب من النصف مليون شخص، حيث تستهدف المبادرة الأسرة بكاملها، و تم اطلاق مبادرة "دوى" للفتيان وذلك بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيات لإتاحة فرص آمنة وشاملة لتشكيل وجهات نظر الفتيان والتعبير عنهم ..

وأضافت الدكتورة مايا مرسي سوف يتيح تطبيق "دوّي" فرص أكتر للفتيات والفتيان لمشاركة قصصهم والحصول على شهادة التعلم الرقمي.. ويمكن الحصول على حزمة الأدوات الخاصة ب "دوِّي" من خلاله، وأوضحت اننا نسعى بكل قوة لوصول تدخلات "دوِّي" لمليون فتاة وفتى، وخمس ملايين فرد من أفراد المجتمع.

وتم تنظيم مارثوان girls mile "اجرى مع نوره ودوى " ، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ، و بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في مصر وسفارة الأرجنتين في مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية ..بهدف نشر الوعي بحقوق الفتيات وبالتحديات التي تواجههن في كل أنحاء العالم ، والتي زادت بسبب الأزمات العالمية وخاصة أزمة تغير المناخ.. وتضمن إطلاق تطبيق "دوى" الذى يستهدف نشر قصص نجاح فتيات مصر ، ونشر التحديات التي واجهتهن وكيف نجحن فى التغلب عليها.

و فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية "نورة"أكدت رئيسة المجلس أن المبادرة شاركت ضمن فعاليات قمة المناخ Cop27 .. التي استضافتها مصر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ .. حيث أُطلقت شاشة تفاعلية ل"نورة "حاورت المشاركين بالمؤتمر، وتحدثت عن أهداف المبادرة وانشطتها المتنوعة، وقد نالت اعجاب الزائرين المشاركين بالمؤتمر وتفاعلوا معها .. كما تم عرض فيديو بعنوان " نورة .. وتغير المناخ"، ألقى الضوء على تأثير تداعيات التغيرات المناخية على الفتيات ، وأهمية إشراك الفتيات فى صنع القرار فى القضايا البيئية ، ونسعى بكل جهد لوصول مبادرة "نورة" بأهدافها إلى كل بيت مصري.

وحرصًا على مخاطبة الفتيات بلغتهن عبر أكثر الوسائل استخدامًا ووصولًا لهن تم انشاء صفحات رسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك-انستجرام – وتويتر) .

وأضافت أن المبادرتين شاركتا في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية والاممية الهامة ، وجارى حاليًا التنسيق لتنظيم حدث جانبي خاص بالاطار الوطني للاستثمار في الفتيات خلال الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW – بنيويورك حول استخدام الفتيات للتكنولوجيا والابداع والابتكار .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن الإنجاز الأكبر والأهم في هذا المجال هو دمج المبادرتين معا لتعظيم استفادة الفتيات من جميع الأنشطة ..

وأكدت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة المصرية أصبح محل اشادة وتقدير العديد من دول العالم ، ويتعهد المجلس القومي للمرأة بمواصلة جهوده بخطى قوية حثيثة لدعم تنفيذ نهج القيادة السياسية لتمكين المرأة والفتاة المصرية في جميع المجالات..

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها أن تنعم نساء وفتيات مصر بعصرهن الذهبي.. وكلهن يقين بأن القادم أفضل.