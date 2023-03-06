رضا حجازى: الرياضة جزء من التعليم للحفاظ على صحة الأجيال

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزاة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، أن من أبرز الحضور فى المؤتمر محمد عبدالفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، وخالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الدكتورة چيهان أنور علام، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، ولفيف من قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة والشخصيات الإعلامية والعامة.

ورحب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الصحفى المهم لإطلاق الأوليمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، فى نسخته الرابعة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهاته نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، مع الاهتمام بأبناء مصر من المحافظات الحدودية؛ لبناء جيل متميز رياضيا وثقافيا وصحيا.

وأكد حجازى أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن بناء الإنسان مسؤولية مشتركة ولا تستطيع وزارة بمفردها أن تبنى الإنسان، ولكن يحدث ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات، مضيفا أن أحد توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هو أن يكون هناك يوم كامل رياضى لكل صف دراسى ويوم ثقافى وفنى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، مؤكدا أن بناء الإنسان يتمثل فى تعلم الطالب تعلما حقيقيا ونمو جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

وقال الوزير: "نحن جميعا نلتقى اليوم لإطلاق هذا الأوليمبياد إيمانا منا بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية، والتى تلعب دورا بارزا وفعالا فى بناء شخصية الطالب، من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية"، بالإضافة إلى دورها الفعال فى تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع .

وأشار إلى انعكاس الإيمان الصادق بأهمية الرياضة المدرسية والاهتمام الواعى بها لدى القيادة السياسية، منوها بتأكيد رئيس الجمهورية على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءا من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية فى حياة الطلاب، هو دورها فى صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسى والوجدانى، بما يجنبهم آفة الإنحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.

ولفت حجازى إلى أن تلقى العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان فى بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة؛ حتى تتبوأ بلادنا المكانة اللائقة بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة، والمكان اللائق بها على منصات التتويج الرياضى.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازى خالص التحية والتقدير لكل العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على جهودهم المخلصة والدءوبة فى سبيل إقامة هذا الأوليمبياد، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على أن أولمبياد المحافظات الحدودية إحدى مشروعات الوزارة التى تعمل من خلالها على اكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضيا كإحدى استراتيجيات الدولة، من خلال استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

ويتضمن الجدول الزمنى للتنفيذ فتح باب التسجيل خلال الفترة من (5 - 20) مارس الجارى، وبدء المنافسات والتصفيات للمرحلة التمهيدية للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية خلال الفترة من 25 مارس وحتى 20 إبريل المقبل داخل المحافظات، وبدء منافسات المرحلة الختامية للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية خلال الفترة من 28 إبريل المقبل وحتى 2 مايو بمحافظة مطروح.

ويضم الأولمبياد 12 لعبة للمرحلة السنية من 15 سنة إلى 23 سنة للبنين والبنات وهى كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسى، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية(بنين فقط)، كرة طائرة، ألعاب قوى، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج .

وأعلن وزير الشباب والرياضة إقامة النسخة الخامسة لأوليمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفى تم فتح باب التسجيل للمشاركين من خلال رابط الإلكترونى على بوابة وزارة الشباب والرياضة، وتم عرض فيلما توضيحيا لكيفية تسجيل بيانات المشاركين على الرابط الإلكترونى، كما تم عرض فيلما تسجيلياعن فعاليات اللقاء الختامى للنسخة الثالثة بأسوان.