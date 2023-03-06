رئيس شركة إيركايرو: أسطول إيركايرو يصل الى ٣٠ طائرة نهاية شهر مارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 11:26 صباحاً - في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بإستمرار خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران لدعم مشاركة شركات الطيران المصرية فى حركة السفر و السياحة الى مصر؛ صرح الأستاذ حسين شريف رئيس شركة إيركايرو إحدى الشركات التابعة للوزارة أن أسطولها الجوي سيصل إلى 30 طائرة مع نهاية شهر مارس الجاري.. هذا وقد تسلمت الشركة طائرتها ال20 من طراز الإيرباص A320 في مطلع نفس الشهر، ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس الحالي بالاضافه الى طائراتها من طراز E190 و طراز ATR72-600 .

وأضاف شريف أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها الجوي والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة الى مصر خلال الفترة القادمة .

جدير بالذكر أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات في عام 2020 ،، مؤكدًا أن شركة إيركايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات و الرحلات اليومية و زيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط .