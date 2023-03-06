اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جامعة خاصة غير مرخصة بالفيوم الجديدة

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لجان الضبطية القضائية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص المنشأة المسماة Atlas Education والكائن مقرها فى (شارع التسعين الجنوبى - مول Top 90 - الدور الأول المكاتب من "132 – 136" - القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة).





قرار وزير التعليم العالى جاء بسبب ترويج المنشأة عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال عدد من شركات التسويق العقارى عن طرح أسهم لشرائها، لجامعة خاصة باسم "جامعة الشرق الأوسط" بمدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومعتمدة من جامعة ليون بفرنسا

وفى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن مداهمة لجنة الضبطية القضائية لمقر المنشأة، فقد تبين خلو الأوراق من وجود أى تراخيص أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة أى نشاط تعليمى جامعى.

ووجه وزير التعليم العالى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه المنشأة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجنة الرصد الإلكترونى بالمركز الإعلامى للوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة وجود دعاية تلفزيونية وإلكترونية كثيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تزعم "على غير الحقيقة" حصول جامعة باسم "الشرق الأوسط" بمدينة الفيوم الجديدة على موافقة الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لإنشائها، وتدعو المواطنين لشراء أسهم بها، علما بأنه لا وجود لهذه المنشأة من الناحية القانونية، ولم يصدر لها قرارا جمهوريا.

وأهابت وزارة التعليم العالى بالرجوع إليها بشأن ما يتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكافة مؤسسات التعليم العالى بالدولة، وذلك فى ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، ونصت المادة رقم 1 منه على أنه: "يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأس مالها مملوكة لمصريين لا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وبموافقة مجلس الوزراء".

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بالمنشأة المزعومة "جامعة الشرق الأوسط" بمدينة الفيوم الجديدة، وعدم التورط فى دفع قيمة أسهم فى كيان غير موجود قانونا.