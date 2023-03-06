محافظ القاهرة: 2600 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع فى العاصمة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكل المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابة دورية مكثفة على المنافذ من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يترأسه محافظ القاهرة لمتابعة توافر السلع وعمليات الرقابة عليها بكل مناطق القاهرة بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، والدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد خالد عبد العال أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين فى كل أحيائها خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا ولتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع عدة جهات من بينها التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذا جديدا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا، وأكثر من 270 منفذا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ توافر جميع السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات.

كما أكد أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.