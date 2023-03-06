عضو لجنة العفو الرئاسي يعلن الإفراج 30 محبوسًا احتياطيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 10:25 صباحاً - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم الإفراج عن 30 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وأوضح «الخولي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، أن لجنة العفو أكدت استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراجات 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

وتابع «الخولي»: «تتوجه اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف»، كما تتوجه اللجنة بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، موكدة بأنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.