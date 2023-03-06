29 ألف حالة.. جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء خلال فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر فبراير الماضى، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.





وثمن رئيس الوزراء الدور المحورى الذى تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى تنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التى يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التى تجوب المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أن الشهر الماضى شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن تلك الاستجابات شملت صدور 253 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلا عن إصدار 41 قرارا خاصا بالحالات الطارئة، و34 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.



وأضاف المستشار الطبى أن مجهودات اللجنة خلال شهر فبراير الماضى تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 130 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 146 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 48 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصرى إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضى، بعدة محافظات بينها الأقصر، والفيوم، والمنيا، وغيرها، وأجرت الكشف الطبى لنحو 29234 حالة.