وزير التعليم يوجه ببدء التأهيل التربوى للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجارى.





وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، يأتى هذا فى إطار متابعة الوزير للإجراءات التنفيذية الخاصة بدريب الناجحين فى المسابقة.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية، بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، وبلغ أعداد الناجحين فى مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدما بنسبة 94% من إجمالى المستهدف 30 ألفا.

وأضاف أن الهدف العام من التدريب التربوى، هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم؛ لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، وسيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوى.

وأشار الوزير إلى أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوى، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية فى المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، 4 أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى يتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة.

كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الموجة الثانية من مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد جدد، منذ الخميس الموافق 23 فبراير 2023 حتى الخميس المقبل 9 مارس 2023، من خلال بوابط الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط التالى اضغط هنا.