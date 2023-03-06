سفيرة إستونيا بالقاهرة: مستعدون لتطوير التعاون مع مصر فى التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أكدت سفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد آمر، استعداد بلادها لتطوير التعاون مع مصر نحو عالم التحول الرقمى، سواء على المستوى الثنائى بين الحكومة والشركات، أو بين الشركات المصرية والإستونية أو مستوى متعدد الأطراف فى إطار مبادرة التطوير الرقمى للاتحاد الأوروبى أو مبادرة (جوف ستاك) التى أطلقتها إستونيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات وانضمت لها مصر، والتى تهدف إلى إقامة الحكومة الإلكترونية بطريقة أسهل وأرخص.





وقالت السفيرة الإستونية فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين إن بلادها تتمتع بعلاقات قوية مع مصر، وأنها تولى اهتماما كبيرا بتطوير الحوار السياسى معها، فى ضوء أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء لها فى منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى الحوار المستمر الذى كان مع (القاهرة) حول قضايا المنطقة طول فترة عضوية إستونيا لمجلس الأمن الدولى خلال عامى 2020 و2021.

وأشارت إلى مشاركة رئيس إستونيا ألار كاريس فى مؤتمر تغير المناخ (cop27) الذى عقد نوفمبر الماضى بمدينة شرم الشيخ، مشيدة باهتمام مصر باستضافة أول مؤتمر (كوب) فى إفريقيا - التى تعد أكثر المناطق معاناة من التداعيات السلبية لتغير المناخ - معربة عن تطلع بلادها إلى إعداد زيارات متبادلة بين المسئولين من كلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن التعاون الرقمى يحتل صدارة مجالات التعاون الثنائى مع مصر، التى تولى اهتماما كبيرا بالتعرف على خبرتنا فى بناء الحكومة الرقمية منذ حصولنا على الاستقلال منذ 30 عاما، وزار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إستونيا فى ديسمبر 2021، كذلك نائبه الوزير خالد العطار فى مايو 2022؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال، لافتة إلى زيارة وفد من الشركات الإستونية للقاهرة خلال الأسبوع الماضى؛ لبحث التعاون الرقمى.

وأوضحت آمر أن قيمة التجارة الثنائية بين بلادها و(القاهرة) بلغت 9ر170 مليون يورو، خلال 11 شهرا من عام 2022، واحتلت مصر المرتبة 27 فى قائمة الشركاء التجاريين لبلادها بالمقارنة بـ 4ر24 مليون يورو عام 2021، مبينة أنه من أهم السلع التى تستوردها إستونيا من مصر (الزجاج والبلاستيك)، بينما نصدر لها (الأخشاب والمنتجات الخشبية والمحركات).

ونوهت بأن هناك بعض الاستثمارات المصرية فى إستونيا بمجالات الزراعة والبناء والعقارات بقيمة 17 مليون يورو، مؤكدة اهتمام الشركات الإستونية على نحو متزايد بدخول السوق المصرى، كما أن هناك آفاقا واعدة للتعاون الثنائى فى مجال التحول الأخضر، الذى يحظى بأولوية لدى إستونيا.

وعن التعاون الثنائى، قالت الدبلوماسية الإستونية "نسعى إلى دعم التعاون فى مجال التعليم العالى خاصة بين الجامعات فى ضوء الاهتمام بالتعرف وفهم أعمق لكلا الجانبين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجالى الزراعة والصناعات الغذائية"، لافتة إلى إمكانية تصدير اللبن المجفف الإستونى عالى الجودة إلى مصر.

وحول التعاون فى مجال السياحة، أكدت سفيرة إستونيا أن مصر واحدة من أهم المقاصد السياحية للسائحين الإستونيين والذين يقضون أجازاتهم فى المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة، ويبلغ عددهم نحو 30 ألف سائح سنويا، لافتة إلى الاهتمام بالعمل على جذب السائحين الإستونيين؛ للتعرف على الأماكن التاريخية والآثار فى مصر.

وأشارت سفيرة إستونيا إلى أنها وقعت مؤخرا مع مساعد وزير الخارجية السفير إيهاب نصر، اتفاقا يقضى بإعفاء الدبلوماسيين من الحصول على تأشيرة دخول كلا البلدين، مؤكدة أهمية عقد اتفاقيات أخرى على مستوى القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والأسماك والتعليم العالى، وكذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبى؛ لدعم التجارة الثنائية.