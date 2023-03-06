النائب طارق الخولى يعلن عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:30 صباحاً - أعلن النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي أن لجنة العفو تواصل جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل الإفراجات عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب.

وأضاف الخولى، أن اللجنة تتوجه بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما تتوجه بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، وتؤكد أنها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.