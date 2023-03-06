حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع

عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض الأعباء. أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدا

صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: لا بدّ من ان تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى

عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجدداً

صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: يلفّ الغموض مستقبلك المهني، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها

عاطفياً: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريباً

صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، او عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الاسبوع الاول من الشهر.

عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً

صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً. الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: يكتمل القمر في برج الأسد، وتكون طريقة تعاملك الجديدة مهمّة لكنها قد لا تنفع على المدى الطويل

عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها

صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة

عاطفياً: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك

صحياً: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاح

عاطفياً: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان

صحياً: نصيحتي لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة

عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: تكون جميع الأمور على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: تخوض تجارب مالية واستثمارية وتهتم بقضايا طارئة. لا تظهر عن غضب ولا عن عدائية

عاطفياً: تدرك أنك إذل أسأت الاختيار في علاقة عاطفية، قد تثير القلق في نفسك

صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلب، هوّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة

عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة

صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-3-2023

مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا. دع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت

عاطفياً: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك

صحياً: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك