حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 7-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: تبدأ مرحلة جديدة تضطر خلالها إلى كتمان سرّ أو السكوت عن مشروع أو حتى التراجع
عاطفياً: المحيط يسبب لك بعض الأعباء. أجّل المشاريع العاطفية إلى وقت لاحق وكُن متحفّظًا جدا
صحياً: يتدخل شيء من الماضي لإحداث بلبلة، فيؤثر في وضعك الصحي ويثير أعصابك
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: لا بدّ من ان تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى
عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجدداً
صحياً: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: يلفّ الغموض مستقبلك المهني، لكنّ ذلك لن يدوم طويلاً وتعود الأمور إلى سابق عهدها
عاطفياً: شخص نمّام يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك، لكنّك تتخطى ذلك قريباً
صحياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغازلة في محيط عملك، او عن شراكة تؤدي دوراً في مسار الاسبوع الاول من الشهر.
عاطفياً: وطد علاقتك الجيدة بالشريك، لتبني معه عائلة متينة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً
صحياً: تبدو بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً. الحل بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: يكتمل القمر في برج الأسد، وتكون طريقة تعاملك الجديدة مهمّة لكنها قد لا تنفع على المدى الطويل
عاطفياً: لا تقع ضحية الغيرة القاتلة، فهي مقبرة أي علاقة مستقبلية مهما يكن حجمها وأساسها
صحياً: إنتبه لكل ما يقدم لك من أطعمة، وتجنب تلك التي تحتوي على مواد دسمة
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة
عاطفياً: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك
صحياً: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: إذا كنت تناقش عقوداً واتفاقات فلن تعرف التتعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاح
عاطفياً: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان
صحياً: نصيحتي لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة
عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة
صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: تكون جميع الأمور على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع
عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: تخوض تجارب مالية واستثمارية وتهتم بقضايا طارئة. لا تظهر عن غضب ولا عن عدائية
عاطفياً: تدرك أنك إذل أسأت الاختيار في علاقة عاطفية، قد تثير القلق في نفسك
صحياً: لا تكن من أصحاب الرأي المتصلب، هوّن الأمور بعض الشيء وهدّئ من روعك
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعاً، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة
عاطفياً: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة
صحياً: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-3-2023
مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة. كن مختلفًا. دع مخاوفك جانبًا، وخذ المبادرة أنت
عاطفياً: صارح الشريك بما يجول في خاطرك، لأنك قد تجد عنده الحلول المناسبة لكل ما يقلقك
صحياً: لا تلن بسهولة أمام أي قرار حين يتعلق الأمر بصحتك. أهنئك بذلك