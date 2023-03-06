تحسن ملحوظ فى درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد الجوية فى بيان على صفحتها الرسمية أنه متوقع أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافىء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة أوضح بيان الأرصاد أنها على النحو التالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.