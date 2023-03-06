تأكيد الرئيس السيسى دعم مصر الثابت لأمن العراق واستقراره يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم مصر الثابت لأمن العراق الشقيق واستقراره، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق، وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، لاسيما مكافحة الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، محمد شياع السودانى رئيس وزراء العراق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب العراقى الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وآثير داود وزير التجارة، والدكتور أحمد الدليمى سفير العراق بالقاهرة.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس أعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقى، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويحقق الأهداف التنموية المشتركة، بالإضافة إلى مواصلة العمل فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة.

وأشاد رئيس الوزراء العراقى بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره الجهود المصرية الداعمة للعراق على جميع الأصعدة، وأكد حرص بغداد على تعزيز أطر التعاون الراسخة مع القاهرة، ودفعها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات، خاصة فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار، والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف، للتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، بما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.

وسلطت صحيفة (الشروق) الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس، محمد الشامسى الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبى، لاسيما فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانى، حيث أعرب محمد الشامسى، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، فى ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا، مثمنا ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، أحمد المطوع رئيس القطاع الدولى لمجموعة موانئ أبوظبى، والسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصرى وليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندى مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على إعراب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك مع دولة العراق فى كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد مدبولى أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجارى التى لا ترقى حاليا لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، ونظيره العراقى، محمد شياع السودانى، جلسة مباحثات موسعة، أمس، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقى الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأثير داود سلمان وزير التجارة، والسفير أحمد نايف رشيد سفير العراق لدى مصر.

وأكد مدبولى، خلال جلسة المباحثات، مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق فى حربه ضد الإرهاب، مشيدا بجهوده فى الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولى على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائى أو على صعيد العلاقات المصرية - العراقية - الأردنية، لافتا إلى أن مصر تنظر لهذا التعاون الثلاثى من منظور استراتيجى شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التى ستعود بالنفع على الجميع.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير العلاقات مع العراق الشقيق، وإلى التنسيق الجارى بين جهات الاختصاص فى البلدين للتحضير الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة فى شهر مايو أو يونيو 2023 فى القاهرة.

وسلط مدبولى الضوء على ضرورة تنفيذ مخرجات الدورات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مختلف المجالات، وكذلك ضرورة تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين من تنفيذ شركات مصرية ومشروعات إعادة الإعمار بالعراق.

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ فى أقرب وقت.

وأبدى رئيس الوزراء العراقى سعادته بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أن الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين يستند إلى أواصر ممتدة وجذور تاريخية.

وأعرب السودانى عن تطلعه للإعداد الجيد للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، والبناء على ما سبق التوصل إليه من تفاهمات واتفاقيات، مضيفا أنه توجد إمكانات كبيرة لمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات استثمارية مدرجة ضمن موازنة الحكومة العراقية، وأن الشهرين المقبلين يجب أن يشهدا جهدا مضاعفا من أجل التوافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات يتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.

كما تطرق رئيس الوزراء العراقى إلى التعاون الثلاثى مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لاسيما فيما يخص الربط الكهربائى، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن فى يونيو القادم.

وأشار مدبولى، فى تعقيبه، إلى أنه يوجد لدينا بالفعل ربط كهربائى مع الأردن بطاقة 550 ميجاوات، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث يوجد إمكان زيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 جيجاوات.

وأوضح محمد شياع السودانى أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة فى توفير السلع والمنتجات، ويمكن لمصر الاستفادة بها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية.

واتفق رئيسا الوزراء بالبلدين فى ختام المباحثات، على أن يتولى الوزراء المعنيون من الحكومتين العمل خلال الشهرين القادمين على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين، بالتوازى مع الإعداد الجيد لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة، حتى تخرج بنتائج تلبى طموحات الشعبين المصرى والعراقى فى التنمية والازدهار.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل صباح أمس، بمطار القاهرة الدولى، رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى، الذى يزور مصر زيارة رسمية.

وعقب وصوله إلى مطار القاهرة، أقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقى والوفد المرافق وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.