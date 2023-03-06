الأوقاف تحتفل بـ ليلة النصف من شعبان اليوم

جدة - نرمين السيد - ويشهد محافظ القاهرة خالد عبد العال، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفال الرسمى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة.
وهنأ وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكرامًا له ولأمته.
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