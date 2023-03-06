تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية، دافيء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وعلى أقصى جنوب البلاد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 24 11

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 23 12

وادى النطرون 21 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 13

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 24 12

نخل 22 7

كاترين 23 6

الطور 26 14

طابا 24 14

شرم الشيخ 30 15

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 20 10

رأس غارب 29 12

الغردقة 29 14

سفاجا 29 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 30 15

حلايب 28 14

أبو رماد 27 14

رأس حدربة 28 15

الفيوم 26 9

بنى سويف 26 10

المنيا 26 10

أسيوط 27 10

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 15

أسوان 36 17

الوادى الجديد 37 17

أبوسمبل 37 18