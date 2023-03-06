ضمن حياة كريمة.. انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة فى شبين الكوم اليوم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى ضيافة المجمع الإعلامى النموذجى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذى تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من جلسات عمل متنوعة للرفع الوعى وبناء القدرات للفئات الشابة، وبناء المعرفة للجمهور العام، وذلك فى الفترة ما بين 6 و8 مارس الجارى بالمجمع الإعلامى بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

فيما تبدأ أعمال الدورة التدريبية لرفع الوعى وبناء القدرات لنحو 50 شابا وفتاة، وكذلك من الموظفين العموم، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومفهوم التنمية المستدامة، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وأيضا التعريف والخطط الوطنية على رأسها رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويقدم الدورة التدريبية من المنظمة العربية إسلام أبو العنين، مدير البرامج، وأحمد رضا طلبة، مدير وحدة الشؤون القانونية، وإسلام عبد ربه، مسؤول الشكاوى والسيد إبراهيم، مستشار تدريبى المنظمة، ومن الهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان.

وتنعقد الفاعلية الختامية للأنشطة لبناء المعرفة بمحاضرة عامة، بمشاركة كل من علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمستشار الإعلامى عمرو محسوب النبى، وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.