التنمية المحلية: حملات تفتيشية على مواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، ثبات تعريفة الركوب لكل سيارات النقل الجماعية والسرفيس بكل المحافظات، خاصة أن سعر السولار لم يتغير عند 7.25 جنيهات للتر.





وقال خلال مداخلة فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن كل المحافظين وجهوا بنزول كل الوحدات المعنية ومراكز المسؤولية الخميس الماضي، للحفاظ على تعريفة الركوب. وأوضح، أنه جرى تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بمواقف الركوب العامة مع كل الجهات المعنية للحفاظ على ثبات تعريفة الركوب.

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