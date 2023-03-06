الإفتاء توضح وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة وحكم خصم الضرائب من الأرباح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن ذلك بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التى تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا يحول دون حق الله، وإنما تخصم الضريبة من المال قبل حساب الزكاة.

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