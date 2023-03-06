الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض كبير فى درجات الحرارة يتجاوز 10 درجات اليوم، بعد أن شهدت معظم الأنحاء أجواء حارة ومغبرة خلال ساعات النهار حيث ارتفعت درجات الحرارة العظمى بشكل ملحوظ ومحسوس؛ كما انخفضت الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق بسبب إثارة الرمال والأتربة وهذا نتيجة مرور منخفض سطحى يجلب رياح جنوبية نشطة وجافة.





وقالت إن الآن وبعد رحيل الكتلة الحارة وسيطرت رياح شمالية باردة على شمال البلاد؛؛ على إثر دخول الجبهة الباردة وانخفضت الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد . وأصبحت الأجواء مائلة للبرودة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ودرجة الحرارة على القاهرة الآن 18 درجة. من المتوقع أن تكون الحرارة على القاهرة 23 درجة كما يوجد فرص لتساقط الأمطار على جنوب البلاد

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