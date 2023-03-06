البابا تواضروس يستقبل كهنة ومجلس كنيسة مدينتى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، كهنة ومجلس كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتى، حيث جرى خلال اللقاء عرض الوضع الخدمى للكنيسة ومجريات تعميرها.





رحب قداسة البابا بهم فى بداية اللقاء وتعرف على أعضاء المجلس ودور كل منهم فى المجلس، ثم عرضوا على قداسته الأجندة الحالية لخدمات الكنيسة والتوسعات الجارية فيها، وكذلك احتياجات الخدمة المتزايدة. كما نوقش موضوع الخدمة المجتمعية وأهميتها، وعرض المجلس الموقف التنفيذى لأعمال الكنيسة وتشطيباتها. وشكر قداسته الآباء والأعضاء، مثنيا على ما يقومون بها، من خلال رؤية مستقبلية واضحة، وخطوات محددة مسبقا بكل دقة.

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