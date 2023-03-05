محافظ الشرقية يتفقد أعمال انشاء المرحلة الأخيرة من نفق عرابى بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء المرحلة الثالثة والأخيرة من نفق عرابى بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفه 240 مليون جنيه على 3 مراحل ويُعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة ويُساهم فى فك الاختناقات المرورية وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.





وذكرت محافظة الشرقية - فى بيان اليوم الأحد - أن الدكتور ممدوح غراب استمع لشرح تفصيلى من المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال إنشاء نفق عرابى وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ على 3 مراحل وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% وجارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة أسفل خطى السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 مترا، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر وجارى تنفيذ أعمال تكسير رؤوس الخوازيق وفرد رمال الإحلال لتجهيز صب اللبشة المسلحة واستكمال باقى الأعمال.

وأوضح المهندس سامى رمضان مدير مشروع نفق عرابى بالشركة المنفذه أن النفق جارى إنشاؤه على مسافة 350 مترا طولى عبارة عن 100 متر بدون سقف بإتجاهى ميدان عربى وشارع فاروق و150 مترا مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل إتجاه بمتوسط عرض 14 - 20 مترا وارتفاع 4 أمتار، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشئ لأصله وانتظام حركة القطارات.

وشدد المحافظ على إسراع الخطى فى تنفيذ الأعمال الجارية بالنفق وكذلك تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

وأكد المحافظ على رئيس حى أول بالمتابعة المستمرة مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الكهرباء ورفع الوصلات وإصلاح التالف منها بمنطقة شارع فاروق وذلك لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة تمهيداً لدخول النفق الخدمة.