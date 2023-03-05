شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023.. التسجيل يبدأ بعد غد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:30 مساءً - حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023، إذ يفتح باب التسجيل لأعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج، بدءا من بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، وحتى الاثنين الموافق 20 مارس الجاري.

شروط المتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأكدت الوزارة أن شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 تتمثل فيما يلي:

- يشترط للمتقدم أن لم يسبق له الحج، ويجرى التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- لا يقل سن الرجال عن 25 عامًا.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- يشترط عدم توقيع أي جزاءات على الجمعية أو المؤسسة نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- يشترط أن يكون مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

- من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 الموافق 10 شوال 1444.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

- يشترط عدم الإصابة بالأمراض التالية: «الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

- يشترط عدم التسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى.

وأعلنت وزارة التضامن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.