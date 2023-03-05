وزير التعليم: هدفنا تنشئة جيل يتسم بالوعى الكامل للقيم الصحيحة (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مثمنا الجهود التى تبذلها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسعادته بالجهد المبذول بين الجهتين من أجل تحقيق تعاون مثمر فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن تطوير التعليم يعد تطبيقا لمشروع الدولة، لافتا إلى جهود الوزارة بتطوير المناهج، بصورة مستمرة، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التى تعزز الإيمان بحقوق الإنسان، وتدعو إلى نبذ العنف والتطرف، والسعى نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

وأشار الدكتور الوزير، إلى تضمين مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية ما يتناول حقوق الإنسان والمواطنة، بجانب مواجهة ظاهرة التنمر.

ولفت إلى صدور كتاب دورى يوجه بالالتزام بعقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية)، فى المدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة، وقيام موجهى هذه المواد بوضع الامتحانات للفصل الدراسى الثانى، وذلك لتعزيز الاهتمام بهذه المواد.

وأكد وزير التعليم، اهتمام الوزارة بنشر الوعى على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بطبيعة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والطريقة المثلى للتعامل معهم، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قامت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، لتنقية الكتب المدرسية مما قد يتناقض وهذه الحقوق، أملا فى تنشئة جيل يتسم بالوعى الكامل بقيمها الصحيحة، بهدف تطوير المناهج كأداة رئيسية لإرساء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وأوضح وزير التعليم، الحرص على تشكيل مجالس طلابية منتخبة فى سياق تنافسى، والتى يتعلم الطالب من خلالها قيم المشاركة والحوار والنقاش والتسامح، وقيم المشاركة والانتماء، وتعزير مكانة المدرسة لأنها المكان الطبيعى للتعلم.

وأشار الوزير، إلى التعاون مع وزارة الثقافة فى تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الوزارة على يد المتخصصين فى كل مجالات الإبداع فى اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين فى مجالات الفنون والآداب فى مرحلة النشء والشباب، بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير.

وفى كلمتها، رحبت السفيرة مشيرة خطاب بالحضور، مؤكدة أن حقوق الإنسان تعد وسيلة لحل المشكلات المستعصية وتعد أهم قضية على مستوى العالم.

وشددت على مدى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية، ولافتة إلى إطلاق فخامته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويأتى هذا اللقاء فى إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، ونشر الوعى بحقوق الإنسان، والتصدى للمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "يسعدنا خلال هذا اللقاء الاستماع للطلاب الحاضرين فى المجلس ومتابعة مدى التطوير فى التعليم بما يصب فى صالح الطلاب وانعكاس ذلك التطوير لصالحهم ولنتعرف على المحاكاة العملية".

وأضافت: يأتى ذلك من خلال الاستماع ومناقشة الطلاب سواء أسئلة أو آراء، واستطلاع رأى الطلاب حول المفاضلة بين وجود مناهج صفية لحقوق الإنسان أو أنشطة غير صفية، مؤكدة أن الواجب مرتبط ارتباطا كاملا بالحقوق ويجب التزام الجميع بتطبيق الحقوق مع الواجبات.

كما أشادت بطلاب الاتحاد الحاضرين من المحافظات المشاركة، واصفة إياهم بسفراء لحقوق الإنسان بمحافظاتهم حيث يمثلون 25 مليون طالب وطالبة من أقوى وأهم شريحة سكانية.

وخلال اللقاء، عرض فيلم وثائقى عن تاريخ نشأة المجلس القومى لحقوق الإنسان وأهدافه وأنشطته، والإسهام فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة فى مجال حقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة حرة مع الطلاب حول مفهوم حقوق الإنسان والواجبات، وكيفية تحقيقه على أرض الواقع فى المجتمع المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير فهمى فايد أمين عام المجلس، والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيس المجلس، والأستاذ أحمد موسى رئيس إتحاد الطلاب، والسادة أعضاء المجلس والطلاب أعضاء اتحاد طلاب الجمهورية.