رئيس «قناة السويس» يوجه الشكر للعاملين لتعاملهم باحترافية مع جنوح السفينة

جدة - نرمين السيد - وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الشكر إلى مجموعة إدارة الأزمة من الأطقم العاملة بإدارة التحركات بالهيئة من السادة المرشدين ومراقبى الملاحة ومركز الحركة والأطقم العاملة على قاطرات الهيئة للتعامل مع الموقف الطارئ خلال جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL باحترافية دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة.





وكانت هيئة قناة السويس قد نجحت فى تعويم سفينة الحاويات MSC ISTANBUL بواسطة قاطرات الهيئة واستئناف عبورها بالقناه مرة أخرى. وكانت السفينة MSC ISTANBUL قد تعرضت للجنوح مساء اليوم وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال. وأوضح رئيس الهيئة اليوم فى بيان صحفى، أنه بمجرد تلقى مركز مراقبة الملاحة الرئيسى الإخطار بجنوح السفينة فى الكيلو متر 78 ترقيم قناة تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5 بجانب انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة فى أعمال التعويم. ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية. وأكد الفريق ربيع، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحى والفنى اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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