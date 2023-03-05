نجاح تعويم سفينة الحاويات الجانحة وتحركها من مجرى قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 09:29 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد 1 ومساعد1 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

تابع الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عمليات التعويم للسفينة الجانحة بقناة السويس، ومن المقرر مغادرة السفينة مجرى القناة قريبا.

وشدد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة القناة على ان الواقعة لم يكن لها اى تأثير على سير السفن بمجرى القناة وان الحركة انتظمت تماما وجارى الان عمليات التعويم لسحب السفينة من المجرى

على صعيد آخر تمت مخاطبة الخط الملاحى التابع له السفينة لتحمل كافة تكاليف عمليات التعويم ولم يعترض الخط ومن المقرر ان يتم تحميل الخط تكلفه 4 قاطرات والتى لن تقل عن 200 الف دولار حسب اول تقدير على ان يتم حساب كافة تكلفة عمليات التعويم

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد ١ ومساعد ٢ والقاطرة مساعد ٥، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم.

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ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

