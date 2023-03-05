تفاصيل مشاركة السيدة انتصار السيسى فى احتفالات اليوم العالمى للمرأة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورحبت السيدة انتصار السيسى، بالسيدات الحاضرات للاحتفالية، وقالت: "مبسوطة وسعيدة بيكم، نماذج جميلة ومشرفة".

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: "هناك عدد من المبادرات الخاصة بالمرأة مثل دوى لتمكين الفتاة هدفها توعية السيدات للوقف أمام التحديات التى يمكن أن تتعرض لها".

وتابعت: "نحن فكرنا فى العامل النفسى، للسيدة الريفية، وهذا يأتى من خلال توعيتها، إلى جانب تعريفها كيف يمكنها أن تعيش حياة كريمة، ليكون لديها وعى وإدراك كيف يمكن أن تبربى أبناءها، وكيف تضع فيهم حب الرياضة، إلى جانب توعيتها بتطبيق نظام صحى لأبنائها".

ولفتت إلى أهمية الرائدات فى مجال توعية المرأة وخاصة الريفية، قائلة: "ولذلك فكرنا أن يكون من داخل كل قرية رائدات ليكونوا همزة الوصل لتعليم المرأة الريفية".