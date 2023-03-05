انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لإدارة الأبحاث الاكلينيكية بصحة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليوم مديرية الصحة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لإدارة الأبحاث الاكلينيكية بالمديرية بعنوان Alexandria Clinical Research Symposium بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.





وأضافت دكتور ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى والمشرف العام على إدارة الأبحاث الاكلينيكية بالمديرية، أن البرنامج العلمى للمؤتمر تناول عرض نتائج الأبحاث العلمية المختلفة التى تم نشرها دوليا لإثراء المؤتمر بخبرة وكفاءة الباحثين من مستشفيات مديرية الصحة وأن المديرية وضعت مؤشرات لضمان تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة الصحية واهتمت لأولويات البحث العلمى لتواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فالعصر الذى نعيشه هو عصر التحدى العلمى والتكنولوجى والتحول الرقمى والمشاركة العالمية والابتكار وذلك ليلقى المريض الرعاية الطبية على أعلى مستوى من الأسس العلمية.

ومن جانبها أوضحت دكتورة مى خيرى مدير إدارة الأبحاث الاكلينيكية بالمديرية والمنسق العام للمؤتمر أن الموتمر شهد حضور قيادات متميزة من مديرى إدارات المديرية ومديرى المستشفيات وقيادات جامعية ونقيب الصيادلة وحضر أكثر من 100 باحث من المنشآت الطبية المختلفة بالإضافة إلى فريق الأبحاث الاكلينيكية بالمديرية " دكتورة شيماء عبد العزيز، ودكتورةرشا العشماوى، ودكتورة بسمة مراد" وفرق الأبحاث المديرية بالمستشفيات.

وأضافت أن إدارة الأبحاث الاكلينيكية قد تم إنشاؤها فى منتصف أغسطس العام الماضى وتم إنشاء أقسام بحثية بعدد 10 مستشفيات وتم نشر 22 بحث باسم وزارة الصحة والسكان بمحلات علمية ودولية.