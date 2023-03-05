غدًا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه، عن مدينة كفر الشيخ لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 7 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 7 مساء اليوم ذاته، وذلك بسبب أعمال التطهير لمأخذ المحطات الرئيسية والخزانات الأرضية لمحطة مياه المدينة الرئيسية رقم 1.





وذكرت الشركة - فى بيان صدر اليوم الأحد - أن المناطق التى تتأثر بإنقطاع المياه هى مدينة كفر الشيخ بالكامل، سخا، الحمراوى، أبوطبل، القنطرة، الصوالحة، عزبة أبو سعيد، وجميع قرى شرق، وجنوب الرياض". وأشار البيان إلى أن الشركة تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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