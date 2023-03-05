عاجل- «إكسترا نيوز»: نجاح تعويم سفينة الحاويات واستئناف عبورها بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "إكسترا نيوز"، تعامل قناة السويس مع جنوح لسفينة الحاويات "MSC ISTANBUL"، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال. وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحرى مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

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