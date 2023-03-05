- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ونشرت الأرصاد، خلال بيان لها على فيسبوك، حالة الطقس من الإثنين 6 مارس إلى السبت 11 مارس 2023.
وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتابعت الأرصاد، أن هناك انتشارا للشبورة المائية، غدا الإثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
وواصلت أن هناك انخفاضا غدا الإثنين، فى درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.
ولفتت الأرصاد إلى وجود احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس لمدة 6 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.