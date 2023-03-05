انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس لمدة 6 أيام

جدة - نرمين السيد - ونشرت الأرصاد، خلال بيان لها على فيسبوك، حالة الطقس من الإثنين 6 مارس إلى السبت 11 مارس 2023.



وأضافت الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتابعت الأرصاد، أن هناك انتشارا للشبورة المائية، غدا الإثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وواصلت أن هناك انخفاضا غدا الإثنين، فى درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.