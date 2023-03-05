محافظ كفر الشيخ: المشروعات القومية قضت على الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إن مبادرة "حياة كريمة" غيرت الحياة بمدينة مطوبس لإقامة المشروعات الخدمية فى كافة القطاعات، مما زاد من نسبة تشغيل العمالة، وإيجاد فرص عمل، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بها أدى لانخفاض نسب البطالة، والقضاء على الهجرة الغير شرعية، بعد أن كانت مطوبس منبع الهجرة الغير الشرعية لقرب سواحلها من قبرص واليونان وإيطاليا لوجود العديد من المشروعات منها المنطقة الصناعية، ومزرعة غليون السكية، ومحطة الكهرباء، ومجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية جرى إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات للشباب، والقروض الميسرة من خلال مشروعك.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، ونائب محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشى، للسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء. وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تعمل جاهدة بالتوعية بخطورة الهجرة الغير الشرعية بالمدارس وبمراكز الشباب، والاهتمام بالتعليم الفنى لتدريب الطلاب والطالبات، وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة لفتح أقسام ومدارس جديدة تتواكب مع المشروعات الخدمية التى تشهدها المحافظة، كما تم افتتاح مدرسة فوه النسيجية لإحياء المهنة التراثية بفوه، وإيجاد فرص عمل للفتيات، إضافة لقسم التعدين ليعمل أخرجوه بمجمع المصانع للرمال السواء، إضافة لقسم الأسماك، لتعلم تربية وتعليب وحفظ الأسماك. ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر إن المحافظة كانت على رأس المحافظات التى يوجد بها هجرة غير شرعية، ولكن تم الحد منها بجهود الدولة، وكان لوحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالديوان العام، والتى ترأسها الدكتورة الاء خفاجى، دور مهم فى توعية المواطنين، وطرح البدائل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضافت أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالهجرة الغير شرعية، بتوجيهات من القيادة السياسية، وتعزيز أنشطة الحماية للمواطنين بالمشروعات والخدمات المقدمة منها، من خلال التوعية، والاهتمام بالزراعة وتطويرها والانتاج الزراعى، مؤكدة أنها وجهت بتوعية الفرص البديلة المتاحة من القطاع العام والخاص، وتنمية المشروعات، والاتجاه لقروض التنمية المحلية، والاهتمام بالتعليم الفنى، وتهيئة الطلاب لسوق العمل.

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