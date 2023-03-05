التعليم: تزويد مكتبات المدارس بالكتب يعزز الإيمان بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال بيان، أن الوزارة تبذل جهودا فى تطوير المناهج بصورة مستمرة، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب التى تعزز الإيمان بحقوق الإنسان، وتدعو إلى نبذ العنف والتطرف، والسعى نحو تشكيل بيئة تعليمية مختلفة لا تسمح للتطرف أن يعرف طريقه إلى مؤسساتنا التعليمية.

جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات لقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بمقر المجلس، لمناقشة دور الشباب فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وثمن حجازى الجهود التى تبذلها رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسعادته بالجهد المبذول بين الجهتين من أجل تحقيق تعاون مثمر فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى تضمين مناهج اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية ما يتناول حقوق الإنسان والمواطنة، بجانب مواجهة ظاهرة التنمر.

ولفت إلى صدور كتاب دورى يوجه بالالتزام بعقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية القومية) فى المدارس الدولية والمدارس الرسمية المتميزة، وقيام موجهى هذه المواد بوضع الامتحانات للفصل الدراسى الثانى وذلك لتعزيز الاهتمام بهذه المواد.

وتابع أن الوزارة تهتم بنشر الوعى على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بطبيعة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والطريقة المثلى للتعامل معهم، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع.

وأوضح حجازى أن الوزارة قامت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق الإنسان، لتنقية الكتب المدرسية ما قد يتناقض وهذه الحقوق؛ أملا فى تنشئة جيل يتسم بالوعى الكامل بقيمها الصحيحة، بهدف تطوير المناهج كأداة رئيسية لإرساء قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

وأكد الوزير، الحرص على تشكيل مجالس طلابية منتخبة فى سياق تنافسى والتى يتعلم الطالب من خلالها قيم المشاركة والحوار والنقاش والتسامح وقيم المشاركة والانتماء وتعزيز مكانة المدرسة لأنها المكان الطبيعى للتعلم.

وأشار الوزير إلى التعاون مع وزارة الثقافة فى تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصرى من خلال الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الوزارة على يد المتخصصين فى كل مجالات الإبداع فى اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين فى مجالات الفنون والآداب فى مرحلة النشء والشباب بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير.