تطعيمات لازمة لحماية الحجاج خلال أداء المناسك المقدسة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، التطعيمات اللازمة، والتى يجب على الحجاج أخذها، ضمن إجراءات السفر، لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث إنها تعتبر ضرورية ومهمة للوقاية من أى عدوى، يمكن أن تحدث للحاج، مثل تطعيم فيروس كورونا، والالتهاب السحائى، والأنفلونزا الموسمية.





ويرصد دوت الخليج من خلال الانفوجراف التالى أهم التطعيمات التى يجب على الحجاج أخذها لأداء المناسك المقدسة:

يأتى تطعيم فيروس كورونا، فى المقديمة حيث يمكن الحصول عليه من مراكز اللقاحات، إذ إنه ينبغى تلقى آخر جرعة قبل السفر بـ6 أشهر. ثانيا الالتهاب السحائى، حيث يجب تقديم شهادة تثبت الحصول على الجرعة، قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام. كما يجب تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية، من خلال مكاتب الصحة المختلفة بالمحافظات، حيث تبلغ رسوم الكشف الطبى للحج 500 جنيه.

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