محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مان يونايتد فى قمة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها على ملعب "آنفيلد" فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد جاء كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، كودى جاكبو.

تشكيل ليفربول

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى..

حراسة المرمى: دى خيا.

خط الدفاع: فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتونى، فوتر فيجورست.

تشكيل مانشستر يونايتد

ليفربول ضد مان يونايتد

ويحتل فريق ليفربول ، صاحب الأرض، المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بعد فترة مستقرة على مستوى النتائج خلال آخر 4 جولات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلا، وهو ما دفعه للمركز السادس بعد التراجع لفترة طويلة والتنقل بين المراكز من الثامن للعاشر.

ولكن على الرغم من ذلك، تؤكد الأرقام أن ليفربول يمر بأسوأ مواسمه بسبب التراجع المثير فى جميع المسابقات على المستوى المحلي والأوروبي.

وودع ليفربول مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب تأخره بـ21 نقطة عن أرسنال متصدر جدول الترتيب، بالإضافة إلى خسارته 2-5 أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ضد مان يونايتد

وفى المقابل، يتحدي فريق مانشستر يونايتد المُنتشي ليفربول على ملعبه وأمام جماهيره من أجل خطف الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو القمة ومطاردة أرسنال المتصدر برصيد 60 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 55 نقطة.

مانشستر يونايتد فاز على ليفربول 2-1 فى الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي 22 أغسطس الماضي، ويسعى لتكرار فوزه للمرة الثانية فى مباراة اليوم.

وحقق اليونايتد 9 انتصارات وتعادلين فى آخر 11 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي، وهو ما يبرهن على سير الفريق بالطريق الصحيح مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ويعيش فريق مانشستر يونايتد فترة من التوهج تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، والذي ساهم في التقدم به إلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما قاد تين هاج فريق مان يونايتد لحصد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتأهل إلي ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، وإقصاء برشلونة من دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي والتأهل إلي دور الـ 16.