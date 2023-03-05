الداخلية: غدا آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لحج القرعة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية بدأت فى 21 فبراير الماضى، قبول طلبات التقدم لحج القرعة للعام 1444هـ/2023، وذلك حتى السادس من شهر مارس الجارى.

وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن، وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن لاحقا من الإدارة العامة للشئون الإدارية.