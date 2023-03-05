محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الإضاءة العامة وإحلال وتجديد الكابلات

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، موجها بإزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد فى وقتها.





وفى هذا الصدد، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت صيانة عدد 31 كشافا وإنارتهم بشارع ابن الصائغ، مصطفى باشا العرب، بيبرس، الجمرك القديم، الفهرى، الأشرف، الشمرلى، الواسطى، السخاوى، عبد المنعم، الغزالى، محمد عبده، سيدى عماد، زاوية حسين نصر، حارة أمين وابن العربى، وحارة كاظم، فضلا عن تغيير عدد 12 كشاف ليد بشارع باب الكراستة، ابن الصائغ، عبد المنعم، فرنسا، بحرى بك، جلال رمضان، حاره الطائف والقصاص، حاره الفهرى.

وقام حى العامرية ثان برئاسة "محارب هيلع" أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى، حيث تم صيانة كشافات الإنارة وتركيب عدد 40 ذراعا بشارع السفن وعدد 20 ذراعا بمنطقة الناصرية، بالإضافة إلى صيانة الكشافات بنجع رسلان بحرى وربط عدد 3 برشمنات.

وواصل حى العامرية أول برئاسة السيد موسى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، حيث تم صيانة الكشافات بمنطقة مربع الورش وعزبة التمير وخلف شارع جمعية سيدى مسعود ومراجعه وصلات أعمدة الإنارة وإنارة عدد 28 كشاف صوديوم وربط عدد 5 مسافة شبكة مقطوعة وعدد 6 وصلات كشاف وإصلاح عطل بكابل غرفه أرضى وإنارة جميع الكشافات.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزه ثان أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت شارع الملك حفنى السياحى قبلى، شارع المحافظة بالحرمين، مساكن الإسكان الصناعى طوسون الجمهورية، المعز، الأنبا كيرلس حيث تم صيانة وإنارة عدد 34 عامود ليد و10 أعمدة صوديوم فضلا عن إصلاح وإنارة 5 كشافات ليد، و4 كشافات صوديوم بالإضافة إلى إصلاح غرف التفتيش وكذلك تركيب 2 مجموعة صوديوم وتركيب 100م كابل ترمو بلاستيك.